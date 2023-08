https://it.sputniknews.com/20230820/ecuador-in-corso-le-elezioni-presidenziali-tra-le-tensioni-17442272.html

Ecuador, in corso le elezioni presidenziali, tra le tensioni

Aperti i seggi elettorali nel paese sudamericano per queste presidenziali 2023, questa mattina alle 7:00 ora locale. 8 i candidati, tra le tensioni in... 20.08.2023

Per passare questo primo turno di elezioni un candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti, o più del 40% se totalizza però un distacco dallo sfidante più prossimo di almeno un 10%.Previsto in caso contrario una seconda tornata di votazioni, per il 15 ottobre.Queste le regole in sintesi delle elezioni presidenziali che interessano l'Ecuador.Chi vincerà si aggiudicherà la prima poltrona del Paese, ma solo per un periodo di tempo fino al 24 maggio 2025, quando scatteranno nuove ulteriori elezioni.Il motivo, lo scioglimento del parlamento avvenuto a metà maggio di quest'anno, misura avviata dall'allora presidente Guillermo Lasso.Otto i candidati in corsa. Stando ai più recenti sondaggi, Luisa González del partito di sinistra Rivoluzione Civile sta ottenendo il maggior numero di voti, insieme con l'ex-Vicepresidente Otto Sonnenolsner, della coalizione di destra "Let's Act", Yaku Perez, dei popoli indigeni, Christian Surita.Quest'ultimo ha sostituito il candidato presidenziale Fernando Villavicencio, recentemente assassinato.Jan Topic, infine, che sostiene abbia combattuto in Siria, Africa e Ucraina, e che può contare su un forte sostegno degli elettori.Il Consiglio Elettorale Nazionale (CNE) dell'Ecuador ha esortato gli elettori residenti all'estero a "essere pazienti" a fronte degli impedimenti che si stanno riscontrando nell'accedere alla piattaforma digitale per esprimere il proprio voto elettronico.Con le votazioni in atto, oltre che il presidente, e il vice-presidente, si eleggono 137 membri dell'assemblea nazionale.13,4 milioni i cittadini chiamati alle urne.

