Putin ha tenuto una riunione presso il quartier generale dell'Operazione Speciale a Rostov

Putin ha tenuto una riunione presso il quartier generale dell’Operazione Speciale a Rostov

19.08.2023

I dettagli dell'incontro non sono stati specificati. Un video mostra un'auto con Putin che accosta al quartier generale e Gerasimov che saluta il presidente. Poi si sono diretti al posto di comando, dove il capo di Stato è stato riferito al capo della Direzione operativa principale - primo vice capo dello Stato maggiore Sergei Rudskoy.Successivamente, Putin ha aperto la riunione salutando gli ufficiali riuniti. L'evento si è svolto in modalità riservata. L'ultima volta che Putin ha visitato il quartier generale delle Forze impegnate nell’Operazione Speciale in Ucraina a Rostov-on-Don era stato a marzo. Un mese dopo ha visitato il quartier generale del gruppo Dnipro nella regione di Kherson e il quartier generale della Guardia Nazionale di Vostok nella Repubblica Popolare di Lugansk.

