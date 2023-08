https://it.sputniknews.com/20230819/primi-risultati-scientifici-ottenuti-grazie-alla-sonda-russa-luna-25-17439843.html

Primi risultati scientifici ottenuti grazie alla sonda russa Luna-25

Primi risultati scientifici ottenuti grazie alla sonda russa Luna-25

Mentre continua la sua traiettoria nell'orbita lunare la sonda Luna-25 ha già inviato i primi dati che sono stati processati sulla Terra. Si è così scoperto... 19.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-19T14:16+0200

2023-08-19T14:16+0200

2023-08-19T16:03+0200

astronomia

russia

spazio

sonda

ricerca

ricerca scientifica

dati

roscosmos

mosca

luna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/08/0b/17421270_1:0:1270:714_1920x0_80_0_0_59dc77a2b8e676dd1850bd663eab58f3.jpg

Diversi strumenti di Luna-25, la sonda aerospaziale partita alla volta del nostro satellite naturale con l'intento principale di verificare la presenza sul suolo di acqua in forma di ghiaccio, sono stati accesi e hanno già inviato a terra i primi dati.Dati che sono stati già utilizzati dagli scienziati: si è così scoperto che la Luna è stata interessata da una sciame di micro-meteore, che hanno lasciato al suolo diversi crateri.I micrometeoriti, verosimilmente, appartengono allo sciame meteorico delle Perseidi, lo stesso sciame che Luna-25 è riuscita ad attraversare con successo nel suo viaggio verso la Luna.I dati rilasciati dalla Agenzia Aerospaziale russa Roscosmos.Allo stesso tempo sono stati accesi diversi strumenti presenti a bordo, come uno spettrometro di neutroni e raggi gamma Adron-Lr, che ha registrato le linee di maggior intensità di elementi chimici del suolo lunare, per lo spettro dei raggi gamma.Progettato per l'analisi delle interazioni tra il suolo terrestre e il noto vento solare, l'analizzatore di massa di energia ionica Aries-L ha fatto il suo debutto e ha già dato i suoi frutti: i dati inviati alla Terra dalla strumentazione hanno permesso agli scienziati di calibrare in modo ottimale gli strumenti per la misurazione degli spettri energetici delle particelle.Il loro range va così dai 10 ai 10mila elettronvolt.Specialisti dell'Università statale di geodesia e cartografia di Mosca hanno infine elaborato 2 immagini della superficie del suolo lunare, catturando in immagini il cratere Zeeman.Quest'ultimo è un cratere tutto particolare: infatti, a scapito di un diametro di "appena" 190 km, ha una profondità di circa 8 km.La sonda Luna-25Prima missione lunare russa in 47 anni, la sonda è stata lanciata dal cosmodromo di Vostochny, nell'oblast dell'Amur.Con allunaggio previsto per il prossimo 21 agosto, la sonda, con numerosi strumenti a bordo, promette di studiare a fondo il suolo lunare nella parte prossima al polo Sud, ove in passato è stata rilevata la presenza di acqua.Dal lancio Luna-25 ha già comunicato numerosi dati alla Terra, e ha provveduto alla correzione della sua traiettoria.L'ultima navicella sovietica inviata sul satellite della Terra era stata lanciata nel 1976 e si chiamava "Luna-24", da cui il nome di quella attuale.

https://it.sputniknews.com/20230811/lanciata-la-stazione-russa-luna-25-dal-cosmodromo-di-vostochny-17421466.html

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

astronomia, russia, spazio, sonda, ricerca, ricerca scientifica, dati, roscosmos, mosca, luna, mondo, tecnologia