Pakistan, agli arresti capo del partito di opposizione

Le autorità hanno arrestato l'ex-ministro degli Esteri Shah Mehmood Qureshi, capo del Movimento per la giustizia, DZS. 19.08.2023, Sputnik Italia

Le autorità del Pakistan hanno arrestato Shah Mehmood Qureshi, noto politico locale a capo del Movimento per la giustizia DZS e con un passato come ministro degli Affari Esteri del Paese.A riferirlo, il rappresentante del partito, Zulfi Buhari.Il politico era stato posto alla guida della formazione politica dopo l'arresto del suo leader, l'ex-primo ministro Imran Khan.Quest'ultimo era stato dichiarato colpevole di corruzione da un tribunale distrettuale di Islamabad, la capitale del Paese, e condannato a 3 anni di prigione.Le accuse a suo carico parlano di una ragguardevole cifra, due milioni di dollari, racimolata da Khan e consorte mediante l'appropriazione di non meno di 52 beni del deposito statale.Khan, dopo un voto di sfiducia contro di lui espresso dal parlamento, è stato rimosso dal suo incarico, ad aprile 2022.Di oggi la notizia che il suo sostituto a capo del partito, Shah Mehmood Qureshi, è stato arrestato.

