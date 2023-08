https://it.sputniknews.com/20230819/le-difese-aeree-russe-hanno-abbattuto-un-missile-ucraino-s-200-diretto-in-crimea-17439358.html

Le difese aeree russe hanno abbattuto un missile ucraino S-200 diretto in Crimea

I sistemi di difesa missilistica russi hanno distrutto in aria un missile S-200 che le truppe ucraine hanno utilizzato per attaccare strutture in Crimea... 19.08.2023, Sputnik Italia

"Questa notte, 19 agosto, il regime di Kiev ha tentato un attacco terroristico sul territorio della Crimea con un missile di difesa aerea S-200 convertito in versione d’attacco. Il missile ucraino è stato tempestivamente individuato dalle forze di difesa aerea russe e abbattuto in volo", ha dichiarato il ministero in un comunicato.Il ministero ha aggiunto che non ci sono state vittime o danni materiali.

