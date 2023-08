https://it.sputniknews.com/20230819/lavrov-usa-e-nato-rischiano-scontro-diretto-tra-potenze-nucleari-in-caso-di-escalation-in-ucraina-17439561.html

Lavrov: USA e NATO rischiano scontro diretto tra potenze nucleari in caso di escalation in Ucraina

La Russia ritiene che sia possibile e necessario evitare qualsiasi scontro armato tra potenze nucleari, mentre gli Stati Uniti e la NATO stanno rischiando tale... 19.08.2023, Sputnik Italia

Lavrov ha dichiarato alla rivista International Affairs che "nel contesto del conflitto ucraino, il grande pericolo è che portando la questione all'escalation, gli Stati Uniti e i Paesi della NATO rischiano di finire in una situazione di scontro armato diretto tra potenze nucleari". "Nelle condizioni attuali, il documento ha un'ulteriore rilevanza: dalla sua logica, si evince che è necessario prevenire qualsiasi confronto militare tra potenze nucleari, poiché esiste il rischio che possa passare al livello nucleare. A questo proposito, in questa fase, il compito più importante è che ciascuno degli Stati nucleari rimanga impegnato in queste intese e mostri la massima moderazione", ha detto Lavrov.Per la Russia, il possesso di armi nucleari è oggi l'unica risposta ad alcune delle minacce che il Paese deve affrontare, secondo il ministro."Nel contesto della deterrenza, il possesso di armi nucleari è attualmente l'unica risposta possibile ad alcune significative minacce esterne alla sicurezza del nostro Paese. Lo sviluppo della situazione intorno all'Ucraina ha confermato la validità delle nostre preoccupazioni in questo campo", ha detto Lavrov.La NATO ha violato gravemente il principio dell'indivisibilità della sicurezza, essendosi proclamata alleanza nucleare e mirando alla "sconfitta strategica della Russia", ha aggiunto il ministro. Secondo Lavrov, l'Occidente ha usato la risposta della Russia come pretesto per passare a un feroce confronto con Mosca utilizzando un arsenale ibrido di mezzi.

