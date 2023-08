https://it.sputniknews.com/20230819/il-regno-unito-intende-servirsi-di-pedine-ucraine-per-effettuare-operazioni-di-sabotaggio-globali-17439683.html

Il Regno Unito intende servirsi di pedine ucraine per effettuare operazioni di sabotaggio globali

Il Regno Unito intende servirsi di pedine ucraine per effettuare operazioni di sabotaggio globali

La connessione Nato Ucraina estende artificialmente il conflitto anche in Africa e Mosca sottolinea che l'intenzione delle autorità britanniche di utilizzare... 19.08.2023, Sputnik Italia

I commenti della Zakharova sono arrivati sulla scia dei rapporti secondo cui il servizio segreto britannico, noto come MI6, stava preparando un'unità di sabotaggio composte da combattenti ucraini.Una fonte militare-diplomatica ha comunicato a inizio settimana che l'MI6 stava preparando un'unità di sabotaggio di 100 combattenti ucraini da inviare in Africa per contrastare la cooperazione Russia-Africa.Le forze sarebbero pianificate per essere inviate in Africa con "una nave civile presa dal porto ucraino di Izmail fino alla città sudanese di Omdurman nella seconda metà di agosto" e sarebbero comandate dal tenente colonnello Vitaliy Prashchuk, un ufficiale della direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina che ha esperienza di "operazioni riuscite" e ha partecipato alle operazioni dell'MI6 in Zimbabwe.La Zakharova ha ricordato che "il noto edificatore dell'impero britannico Cecil Rhodes una volta disse: 'L'impero è una questione di pane e burro'", aggiungendo che il Regno Unito è ancora oggi guidato da tale politica in merito all'Africa. La portavoce ha ancora osservato che il regime di Volodymyr Zelensky ha bisogno solo di denaro.Ed infine conclude

