Delegazione delle Nazioni Unite incontra gli insorti nel Niger

2023-08-19T15:33+0200

2023-08-19T15:33+0200

La delegazione è arrivata nella capitale del Niger, la città Niamey, il venerdì pomeriggio. La missione delle Nazioni Unite non includeva rappresentanti della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) o dell'Unione africana.Durante il lungo incontro, i ribelli hanno denunciato le sanzioni economiche imposte al Niger come "illegali e disumane". Hanno detto ai funzionari delle Nazioni Unite che con il presidente deposto Di Mohamed Bouzum va tutto bene, ed è nutrito regolarmente. I ribelli hanno anche accusato i media internazionali di diffondere disinformazione su questo argomento, sottolinea la stazione radio.I colloqui tra i rappresentanti delle Nazioni Unite e i ribelli del Niger continueranno sabato.Alla fine di luglio, l'esercito nigerino ha annunciato alla televisione nazionale la rimozione del presidente Bazoum dal potere. I leader della maggior parte dei paesi occidentali e l'organizzazione regionale Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) hanno condannato il colpo di stato. All'inizio di agosto, i partecipanti al Abuja alla riunione straordinaria dei capi di stato maggiore delle forze armate dei paesi dell'ECOWAS, ha adottato un piano in caso di intervento militare in Niger.

