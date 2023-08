https://it.sputniknews.com/20230818/wp-alcuni-membri-del-congresso-usa-contrari-ad-aiuti-a-kiev-dopo-le-previsioni-dellintelligence-17438418.html

WP: alcuni membri del Congresso USA contrari ad aiuti a Kiev dopo le previsioni dell'intelligence

WP: alcuni membri del Congresso USA contrari ad aiuti a Kiev dopo le previsioni dell'intelligence

L'intelligence americana ha espresso dubbi sul successo dell'esercito ucraino relativo agli obiettivi fissati per la controffensiva, scrive il Washington Post... 18.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-18T11:53+0200

2023-08-18T11:53+0200

2023-08-18T11:53+0200

la situazione in ucraina

usa

ucraina

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/466/10/4661044_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_1d637162db147254791d91080aa569c3.jpg

L'intelligence americana ritiene che l'Ucraina non sarà in grado di raggiungere i suoi obiettivi nel corso della sua controffensiva, riporta il WP citando fonti.La previsione dell'intelligence segreta afferma che le forze armate ucraine non saranno in grado di raggiungere Melitopol e tagliare il corridoio terrestre verso la Crimea. Ciò è dovuto all'esperienza della Russia nella difesa del proprio territorio e ai difficili campi minati sulla linea di difesa. Le truppe ucraine non sono ancora riuscite a superare la prima linea di difesa russa, ha affermato Rob Lee, analista militare presso l'Institute for Foreign Policy Studies.“È probabile che la cupa valutazione <...> spinga Kiev e le capitali occidentali a puntare il dito sul motivo per cui la controffensiva, per la quale sono stati procurati decine di miliardi di dollari di armi e attrezzature militari occidentali, non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi”, si legge nell’articolo.Nelle prime settimane della controffensiva, le forze armate ucraine hanno subito perdite significative di personale e attrezzature, comprese le armi fornite dall'Occidente. Prima di tutto, si tratta di carri armati tedeschi Leopard 2 e veicoli da combattimento della fanteria americana Bradley.Le previsioni dell'intelligence statunitense hanno acceso il dibattito al Congresso, scrive WP. Una parte dei membri del Congresso repubblicano si è opposta al nuovo pacchetto di assistenza militare all'Ucraina: in condizioni in cui il successo delle Forze armate ucraine non è garantito, i parlamentari americani ritengono inopportuno aiutare Kiev. Allo stesso tempo, un'altra parte dei repubblicani critica l'amministrazione del presidente Joe Biden per il fatto che gli aiuti militari all'Ucraina non sono stati inviati prima, e anche che gli aerei F-16 e i missili ATACMS a lungo raggio non sono ancora stati consegnati a Kiev.

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, ucraina, politica