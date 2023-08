https://it.sputniknews.com/20230818/usa-affermano-di-essere-pronti-a-sedersi-al-tavolo-dei-negoziati-con-pyongyang-senza-precondizioni-17438525.html

USA affermano di essere pronti a sedersi al tavolo dei negoziati con Pyongyang "senza precondizioni"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è pronto a discutere la questione della denuclearizzazione della penisola coreana con il leader nordcoreano Kim... 18.08.2023, Sputnik Italia

"Siamo pronti a sederci al tavolo dei negoziati senza precondizioni", ha affermato Kirby in un'intervista a Kyodo, osservando che finora la Corea del Nord non ha dato una risposta positiva alla proposta.Secondo Kyodo, questa è la prima volta durante l'amministrazione Biden che gli Stati Uniti hanno espresso disponibilità a negoziare con la RPDC al più alto livello, prima di questo Washington aveva un dialogo con Kim Jong-un sotto la presidenza di Donald Trump.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol accetteranno di intensificare gli sforzi per contenere la Corea del Nord e la crescente potenza militare della Cina, affermano alti funzionari coinvolti nei preparativi per il vertice tripartito di Camp David, Maryland.

