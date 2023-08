https://it.sputniknews.com/20230818/rfi-in-ghana-sara-discussa-la-data-dellinizio-di-un-possibile-intervento-dellecowas-in-niger-17438192.html

RFI: in Ghana sarà discussa la data dell'inizio di un possibile intervento dell'ECOWAS in Niger

RFI: in Ghana sarà discussa la data dell'inizio di un possibile intervento dell'ECOWAS in Niger

18.08.2023

"Tutto è pronto, lo scopo di questo vertice è scegliere la data dell'intervento", riferisce l'emittente radiofonica.RFI osserva che durante il primo giorno della riunione dei capi di stato maggiore in Ghana è stata discussa la distribuzione delle riserve tra i potenziali partecipanti all'operazione contro il Niger."Attualmente ce ne sono almeno cinque: Nigeria, Senegal, Costa d'Avorio, Benin e Guinea-Bissau", spiega l'emittente radiofonica.Secondo RFI, i partecipanti all'incontro di giovedì non hanno avuto il tempo di completare il "lavoro sulla distribuzione" delle forze durante l'operazione proposta e continueranno questa discussione venerdì.Il 17 e 18 agosto in Ghana si tiene una riunione di emergenza dei capi di stato maggiore della difesa della Comunità economica delle nazioni dell'Africa occidentale (ECOWAS). È stato riferito che si sarebbe dedicato principalmente alla finalizzazione del piano di intervento in Niger.Un militare anonimo che fa parte della forza di riserva dell'ECOWAS aveva precedentemente affermato a RFI che non c'era alcun ordine per fermare il dispiegamento. Pertanto, l'attivazione delle truppe è ancora in vigore, nonostante le misure diplomatiche della comunità.

