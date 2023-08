https://it.sputniknews.com/20230818/lavrov-sara-a-capo-della-delegazione-russa-alla-sessione-dellassemblea-generale-delle-nazioni-unite-17438728.html

Lavrov sarà a capo della delegazione russa alla sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

Lavrov sarà a capo della delegazione russa alla sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

Il 18 agosto, il presidente russo Vladimir Putin ha approvato la composizione della delegazione russa alla 78a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

“Approvare la seguente composizione della delegazione della Federazione Russa per la partecipazione ai lavori della 78a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: Lavrov S.V. - ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa, membro permanente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa (capo della delegazione)”, si legge nel documento.La delegazione comprende anche il vice ministro degli Esteri Sergey Vershinin, il capo del comitato del Consiglio della Federazione per gli affari internazionali Grigory Karasin, il rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya, il capo del comitato della Duma di Stato per gli affari internazionali Leonid Slutsky.Commentando i preparativi per la 78a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il ministero degli Esteri russo ha osservato in precedenza che l'obiettivo principale della sessione sarebbe confermare il ruolo centrale di coordinamento delle Nazioni Unite negli affari mondiali e rafforzare il sistema multipolare delle relazioni internazionali.La Russia sostiene il rafforzamento delle basi multilaterali delle relazioni internazionali sulla base di norme giuridiche internazionali universali, in primo luogo le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, con un'enfasi sul rispetto per l'uguaglianza sovrana degli Stati e l'inammissibilità di ingerenza nei loro affari interni.

