In Polonia rinviata l'istituzione di una commissione sulle "influenze russe"

In Polonia rinviata l'istituzione di una commissione sulle "influenze russe"

Ast ha spiegato che la commissione, con ogni probabilità, sarà creata dalla nuova composizione dal nuovo governo, dopo le elezioni che si terranno il 15 ottobre."La commissione avrebbe dovuto iniziare da tempo i suoi lavori nell'attuale mandato del Sejm, e proseguire nel prossimo. Ma questo probabilmente rimarrà un compito del Sejm del prossimo mandato: rispettare la legge e creare una commissione", ha detto Ast.Ha affermato che il ritardo è dovuto al fatto che l'opposizione ha rifiutato di nominare i suoi candidati alla commissione.Il 5 giugno, il presidente polacco Andrzej Duda ha firmato una legge che istituisce una commissione per studiare "le influenze della Russia" sulla sicurezza interna della Polonia nel periodo 2007-2022. La legge ha subito aspre critiche, sia in Polonia che in ambito internazionale.L'8 giugno, la Commissione europea ha inviato formalmente una lettera alla Polonia sull'avvio di una procedura legale per risolvere la violazione in relazione all'adozione di questo atto normativo. Secondo la Commissione, questa legge viola i principi della democrazia.

