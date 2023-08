https://it.sputniknews.com/20230818/ex-cancelliere-austriaco-kurz-rischia-il-carcere-per-false-dichiarazioni-17438831.html

Ex cancelliere austriaco Kurz rischia il carcere per false dichiarazioni

L'ex cancelliere austriaco ed ex presidente del Partito popolare austriaco Sebastian Kurz rischia fino a tre anni di carcere con l'accusa di false... 18.08.2023, Sputnik Italia

"Sebastian Kurz e Bernhard Bonelli… sono accusati di falsa testimonianza come imputati dalla Commissione d'inchiesta del Consiglio nazionale… in particolare in relazione all'interrogatorio sulla creazione della ÖBAG (Società holding statale austriaca, con il compito di gestire gli investimenti - ndr) e la composizione dell'amministrazione e del consiglio di sorveglianza di questa società", ha dichiarato l'agenzia in un comunicato. Viene menzionato anche un terzo imputato in questo caso."La pena per il presunto reato è fino a tre anni di reclusione", ha aggiunto l'ufficio del procuratore. Secondo i media austriaci, le udienze in tribunale inizieranno a ottobre.I pubblici ministeri accusano Kurz di aver rilasciato false dichiarazioni nel giugno 2020, quando è stato interrogato come imputato nella Commissione d'inchiesta “Ibiza”.Lo stesso Kurtz venerdì ha scritto nel suo account su X (ex Twitter) di aver appreso dai giornalisti dell'imminente procedimento penale. "Non siamo sorpresi che l'ufficio del pubblico ministero abbia comunque deciso di avviare un procedimento penale, nonostante 30 testimonianze a discolpa. Le accuse sono false e non vediamo l'ora che la verità venga finalmente rivelata e la loro infondatezza sarà dimostrata in tribunale”, ha scritto Kurtz.

