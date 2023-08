https://it.sputniknews.com/20230818/eugen-schmidt-afd-zelensky-non-potra-vincere-nel-conflitto-contro-la-russia-17438311.html

Eugen Schmidt (Afd): Zelensky non potrà vincere nel conflitto contro la Russia

Eugen Schmidt (Afd): Zelensky non potrà vincere nel conflitto contro la Russia

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky non sarà in grado di vincere nel conflitto contro la Russia, ha detto in un'intervista a Izvestia Yevgeny... 18.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-18T10:56+0200

2023-08-18T10:56+0200

2023-08-18T10:56+0200

la situazione in ucraina

germania

russia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/371/05/3710541_0:218:4185:2572_1920x0_80_0_0_c05e82192e67e0d2dbd3e1367232da09.jpg

"In ogni caso, tutto finirà con i negoziati: è impossibile sconfiggere una potenza nucleare", ha detto.La controffensiva delle forze armate ucraine si è impantanata e le armi occidentali che implorano costantemente a Kiev vengono distrutte sul campo di battaglia, ha ricordato il politico.Per quanto riguarda la Germania, secondo Schmidt, è ora che smetta di finanziare l'Ucraina, poiché l'economia tedesca è caduta in uno stato deplorevole a causa del gas acquistato a prezzi esorbitanti."Il conflitto continua a bruciare enormi fondi dei paesi occidentali, in una maniera stupida, tra l’altro", ha detto il politico.Tuttavia, non c'è alcuna prospettiva di un riavvicinamento tra Berlino e Mosca nel prossimo futuro, e non ci si dovrebbe aspettare alcuna costruttività dal governo tedesco, ha concluso Schmidt.

germania

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

germania, russia, politica