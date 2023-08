ECOWAS non intende chiedere alle Nazioni Unite l'approvazione per un intervento in Niger

https://it.sputniknews.com/20230818/ecowas-non-intende-chiedere-alle-nazioni-unite-lapprovazione-per-un-intervento-in-niger-17438937.html

“Quando siamo andati in Liberia e Sierra Leone, non abbiamo chiesto nulla al Consiglio di sicurezza. Lo abbiamo informato post factum. Allora perché dobbiamo farlo adesso? Aggiungo che conosco bene l'ONU, e che nella maggior parte dei casi "quando i paesi africani dicono che andranno al Consiglio di sicurezza, le benedizioni internazionali giocano solo un ruolo secondario. In realtà, vogliono ricevere assistenza negli sforzi, sostegno finanziario e materiale”, ha detto il commissario alla rivista Jeune Afrique.I militari del Niger a fine luglio hanno annunciato alla televisione nazionale la destituzione di Mohamed Bazoum. I leader della maggior parte dei paesi occidentali e l'organizzazione regionale ECOWAS hanno condannato il colpo di stato. All'inizio di agosto, i partecipanti alla riunione di emergenza dei capi di stato maggiore delle forze armate dei paesi ECOWAS tenutasi ad Abuja hanno adottato un piano in caso di intervento militare in Niger.In passato, l'ECOWAS ha ripetutamente effettuato interventi militari nei paesi membri della comunità per ripristinare i leader destituiti o per il contrasto agli estremisti. In particolare, la comunità è intervenuta nelle guerre civili in Liberia (1989-1997) e Sierra Leone (1991-2002).

