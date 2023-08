https://it.sputniknews.com/20230817/ue-imporra-sanzioni-contro-i-golpisti-in-niger-17437444.html

UE imporrà sanzioni contro i golpisti in Niger

I paesi dell'UE intendono, a seguito di sospensione della cooperazione con il Niger, dove ha avuto luogo un colpo di stato militare, imporre sanzioni contro i... 17.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-17T16:39+0200

"Dopo la sospensione della cooperazione nel campo dello sviluppo e della sicurezza, noi nell'UE ora vogliamo imporre sanzioni contro i golpisti", ha scritto il ministero degli Esteri tedesco sul social network X (ex Twitter).Il ministero degli Esteri tedesco ha anche affermato di sostenere gli sforzi dei paesi africani per risolvere la crisi in Niger, aggiungendo che l'obiettivo è ripristinare l'ordine costituzionale in Niger.A questo proposito, il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha avuto colloqui con il presidente ad interim del Niger Hassoumi Massaoudou, contrario al colpo di stato, Moussa Faki Mahamat, presidente della Commissione dell'Unione africana, il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna.Inoltre, per sostenere gli sforzi della Comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale (ECOWAS), i rappresentanti del ministero degli Esteri tedesco hanno tenuto colloqui nella capitale della Nigeria, Abuja.

