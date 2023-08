https://it.sputniknews.com/20230817/teheran-e-riyadh-istituiranno-comitati-bilaterali-specializzati-17437753.html

Teheran e Riyadh istituiranno comitati bilaterali specializzati

Iran e Arabia Saudita hanno concordato di istituire comitati tecnici e specializzati dei due Paesi, ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano Hossein... 17.08.2023

"Iran e Arabia Saudita hanno concordato di istituire comitati tecnici e specializzati tra i due paesi", ha annunciato il ministro.Giovedì scorso, Nour News ha riferito che il ministro degli Esteri iraniano è arrivato giovedì in una visita ufficiale di un giorno in Arabia Saudita, la prima visita di un ministro degli Esteri iraniano nel Regno negli ultimi sette anni. Secondo l'agenzia, è previsto che durante il viaggio, che viene effettuato in risposta alla visita del ministro degli Esteri saudita in Iran nel giugno di quest'anno, Amir Abdollahian incontrerà anche altri funzionari del governo Paese.La visita del ministro degli Esteri iraniano a Riyadh è stata segnalata in precedenza dal quotidiano Asharq Al-Awsat.In precedenza, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, aveva affermato che la visita del ministro degli Esteri nella capitale saudita avverrà "in un prossimo futuro", ricordando che a Riyadh è stato invitato anche il presidente iraniano Ebrahim Raisi, ma le date precise per la sua visita non sono state ancora approvate.Il viaggio di Amir Abdollahian in Arabia Saudita è la prima visita di un ministro degli Esteri iraniano nel regno dal ripristino delle relazioni diplomatiche tra i due paesi dopo una pausa di sette anni. Il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha visitato Teheran nel giugno di quest'anno.

