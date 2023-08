https://it.sputniknews.com/20230817/sarkozy-ucraina-deve-rimanere-neutrale-non-e-il-caso-che-aderisca-allue-17436619.html

Sarkozy: Ucraina deve rimanere neutrale, non è il caso che aderisca all'UE

L'Ucraina deve rimanere neutrale, non è il caso che aderisca all'Unione Europea, ha affermato l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, parlando dell'adesione... 17.08.2023, Sputnik Italia

“Prima di tutto, è necessario concordare la vocazione dell'Ucraina. Dovrebbe entrare nell'Unione Europea? Non credo. L'Ucraina è un collegamento tra l'Occidente e l'Oriente. E lo deve rimanere. Non è solo che l'Ucraina non è pronta e non soddisfa i criteri di adesione. Deve rimanere un paese neutrale", ha detto Sarkozy in un'intervista al quotidiano Le Figaro.Allo stesso tempo, ha aggiunto che "è ingenuo credere che se il leader russo Vladimir Putin va via, cambierà almeno qualcosa".“Dobbiamo essere coerenti e soprattutto realistici. La vocazione dell'Ucraina è quella di essere un ponte tra l'Europa e la Russia. Richiedere all'Ucraina di scegliere tra i due, a mio avviso, contraddice la storia e la geografia di questa complessa regione", ha affermato l'ex presidente francese.Sarkozy ha ricordato che mentre era in carica non ha sostenuto l'ingresso di Ucraina e Georgia nel blocco NATO, "nonostante le forti pressioni degli Stati Uniti", perché sapeva che si trattava di "linee rosse" per Mosca.

