https://it.sputniknews.com/20230817/lukashenko-la-cooperazione-militare-con-la-cina-non-e-diretta-contro-paesi-terzi-17437346.html

Lukashenko: la cooperazione militare con la Cina non è diretta contro paesi terzi

Lukashenko: la cooperazione militare con la Cina non è diretta contro paesi terzi

Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha affermato che la cooperazione della repubblica con la Cina in ambito militare non è diretta contro... 17.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-17T15:46+0200

2023-08-17T15:46+0200

2023-08-17T15:46+0200

bielorussia

cina

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/14002361_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_487498817059496e2e6e7e34bf191f09.jpg

"Tutta la nostra cooperazione, ed è molto significativa, non sarà in nessun caso diretta contro paesi terzi. Non ne abbiamo bisogno. Dobbiamo proteggere i nostri stati e i nostri popoli", ha detto Lukashenko durante l’incontro con il ministro della Difesa del Repubblica popolare cinese, Li Shangfu, arrivato il giorno prima in visita in Bielorussia, riporta il canale Telegram vicino all’amministrazione del presidente bielorusso Pul Pervogo.Lukashenko ha richiamato l'attenzione sul fatto che la situazione nel mondo è instabile. "Sfortunatamente, non per colpa nostra, il mondo oggi è assolutamente instabile. Nel mondo si stanno verificando eventi turbolenti molto potenti. E dobbiamo essere forti. Perché da tempo che la forza è sempre rispettata", ha detto il presidente bielorusso.Allo stesso tempo, ha osservato che la Bielorussia basa la sua politica su un'economia forte e una diplomazia potente. "E vi sono molto grato per il vostro sostegno nel campo della cooperazione tecnico-militare e militare. A questo proposito, ci affidiamo principalmente ai nostri amici. E soprattutto alla Federazione Russa e alla Cina", ha detto Lukashenko.Ha osservato che questa visita in Bielorussia è la prima per Li Shangfu. "Speriamo, non l'ultima. È molto importante per la nostra Bielorussia", ha detto il presidente.

bielorussia

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

bielorussia, cina, difesa