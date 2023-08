https://it.sputniknews.com/20230817/libano-rimasto-senza-elettricita-dopo-la-chiusura-di-centrali-termoelettriche-per-debiti-17436298.html

Libano rimasto senza elettricità dopo la chiusura di centrali termoelettriche per debiti

L'elettricità è stata interrotta in tutto il Libano per più di sette ore a causa della chiusura di due centrali termoelettriche, ha dichiarato giovedì sera... 17.08.2023, Sputnik Italia

"L'operatore di due centrali termoelettriche - Deir Ammar e Zahrani - ha dichiarato mercoledì che avrebbe spento le centrali termoelettriche dalle 17.00 ora locale (16.00 in Italia) a causa del mancato pagamento dei debiti in valuta estera. L'operatore ha mantenuto la sua promessa", ha dichiarato la società.Due centrali termoelettriche sono attualmente le uniche a fornire energia elettrica al Libano, in totale producono 550 MW.A causa del blackout, le stazioni di pompaggio dell'acqua e varie infrastrutture erano fuori servizio.L'azienda ha fatto notare di non controllare la situazione, anche se ha cercato di risolverla, e l'operatore della centrale Primesouth ha minacciato di spegnere le centrali l'11 agosto, ma dopo le promesse ricevute dalle autorità per risolvere il problema, ha dato più tempo.

