Hersh: la CIA ha informato Blinken della possibilità di fallimento dell'offensiva ucraina

La Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti ha avvertito il segretario di Stato Antony Blinken che la controffensiva ucraina non avrà successo... 17.08.2023, Sputnik Italia

"(Blinken, ndr) ha appreso dall'agenzia (CIA, ndr) che l'offensiva ucraina non avrebbe funzionato. Era uno spettacolo messo in scena da Zelensky, e alcuni nell'amministrazione credevano alle sue sciocchezze", ha affermato Hersh citando un funzionario dell'intelligence americana.La fonte di Hersh ha anche affermato che Blinken voleva assumere il ruolo del suo predecessore, Henry Kissinger, che ha negoziato l'accordo di pace di Parigi del 1973 che pose fine alla guerra del Vietnam. Blinken voleva fare qualcosa di simile per quanto riguarda il conflitto in Ucraina.La controffensiva ucraina nelle direzioni Donetsk-Sud, Artyomovsk e, prima di tutto, Zaporozhye è iniziata il 4 giugno. Kiev ha mandato in battaglia brigate addestrate dalla NATO e armate con equipaggiamento occidentale, compresi i carri armati Leopard ampiamente pubblicizzati Successivamente, le immagini di questi mezzi che bruciano sul campo di battaglia hanno causato un grande scalpore in Occidente.

