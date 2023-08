https://it.sputniknews.com/20230817/finlandia-ed-estonia-fanno-entrare-tre-aerei-russi-per-evitarli-la-tempesta-17437146.html

Finlandia ed Estonia fanno entrare tre aerei russi per evitarli la tempesta

Finlandia ed Estonia fanno entrare tre aerei russi per evitarli la tempesta

17.08.2023

"Il 17 agosto 2023, tre aerei delle compagnie aeree russe Rossiya, Ural Airlines e NordWind, sorvolando acque neutre da/per Kaliningrad, a causa delle difficili condizioni meteorologiche e di un temporale, sono stati costretti ad attraversare i confini aerei di Finlandia ed Estonia. I servizi di navigazione aerea di questi stati, in collaborazione con il centro regionale del Sistema unificato di gestione del traffico aereo della Russia, hanno garantito il servizio sicuro degli aerei russi", afferma l’agenzia in una nota.La Rosaviatsiya ringrazia le autorità competenti di Finlandia ed Estonia per la loro assistenza."Da parte sua, l'Agenzia federale per il trasporto aereo conferma che, guidata dai principi dell'assistenza reciproca nel garantire la sicurezza del volo, la parte russa è pronta a garantire il traffico aereo sicuro di aeromobili di stati stranieri nello spazio aereo della Federazione Russa, se necessario", si legge nella nota.

