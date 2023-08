https://it.sputniknews.com/20230817/esercito-ucraino-conduce-un-attacco-contro-donetsk-con-munizioni-a-grappolo-17436916.html

Esercito ucraino conduce un attacco contro Donetsk con munizioni a grappolo

Le truppe ucraine continuano a bombardare Donetsk con munizioni a grappolo, ha riferito l'ufficio di rappresentanza della DPR presso il Centro congiunto per il... 17.08.2023, Sputnik Italia

"Un bombardamento da parte delle formazioni armate dell'Ucraina è stato registrato in direzione: 12:10 - l'insediamento di Galitsinovka - la città di Donetsk (quartiere Kirovsky): sono stati sparati due proiettili di calibro 155 millimetri (a grappolo)”, afferma l’ufficio di rappresentanza della DPR.Cinque minuti dopo, è stato bombardato anche l’insediamento di Makeevka, così come i quartieri Petrovsky e Kirovsky di Donetsk. Le truppe ucraine hanno sparato contro queste zone un totale di sette proiettili calibro NATO da 155 mm.Da giovedì mattina, le forze armate ucraine hanno già sparato più di 30 proiettili contro vari quartieri di Donetsk, più di dieci dei quali erano proiettili a grappolo.L'Ucraina ha ricevuto munizioni a grappolo dagli Stati Uniti come parte di un altro pacchetto di aiuti militari. Sono vietati da una convenzione internazionale ratificata da 123 paesi, ma Stati Uniti e Ucraina non sono tra questi. Quando vengono usate, queste bombe espellono proiettili più piccoli, alcuni dei quali non funzionano per motivi tecnici. Diventano mine che possono uccidere o mutilare le persone molto tempo dopo la fine delle ostilità.

