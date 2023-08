https://it.sputniknews.com/20230816/procuratore-generale-israeliano-non-difendera-la-parte-controversa-della-riforma-giudiziaria-17434200.html

Procuratore generale israeliano non difenderà la parte controversa della riforma giudiziaria

Procuratore generale israeliano non difenderà la parte controversa della riforma giudiziaria

Il procuratore generale israeliano Gali Baharav-Miara ha comunicato al ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin che non difenderà la parte più... 16.08.2023, Sputnik Italia

Il consulente legale del governo Gali Baharav-Miara ha consentito al ministro della Giustizia Yariv Levin di assumere un consulente legale di terze parti nelle mozioni dell'Alta Corte contro la legge per abolire lo standard di ragionevolezza... Baharav-Miara ha affermato che l'autorizzazione concessa al ministro della Giustizia per una rappresentanza separata in tale materia arriva "in considerazione di apparenti divergenze di posizioni sulle petizioni", riferisce il portale.Secondo Ynet, la legge sarà esaminata dalla Corte Suprema il 12 settembre con una giuria senza precedenti di 15 giudici. La scorsa settimana, la Corte Suprema ha emesso un'ingiunzione contro l'attuazione della legge, chiedendo al governo di spiegare perché la corte non dovrebbe respingere le denunce contro di essa.Approvata a luglio, una legge priva i tribunali, compresa la Corte Suprema, della possibilità di impugnare decisioni esecutive ritenute "fuori dai limiti della ragione". I fautori della riforma sostengono che l'abolizione dello “standard della ragione” sia un passo necessario affinché un governo eletto democraticamente persegua politiche nell'interesse della maggioranza dei cittadini del Paese. Gli oppositori della legge sostengono che renderà più difficile per la Corte Suprema intervenire quando i funzionari eletti prendono decisioni arbitrarie, estreme o corrotte.La decisione di abrogare la legge sarà la prima volta nella storia di Israele che la Corte Suprema ha ribaltato una delle cosiddette leggi fondamentali dello stato - speciali atti normativi legali che costituiscono la base della futura costituzione israeliana, osserva il Times of Israel.

