Ministero della Difesa russo firma un contratto per la fornitura degli obici Malva

Ministero della Difesa russo firma un contratto per la fornitura degli obici Malva

Il ministero della Difesa russo ha firmato un contratto statale al forum Army-2023 per la fornitura alle truppe degli obici a ruote dell'ultima generazione... 16.08.2023

"Sono stati firmati contratti statali per la produzione e la fornitura di cannoni d'artiglieria semoventi da 152 mm 2S43", ha detto il presentatore al forum.Il contratto è stato firmato con il Central Research Institute Burevestnik. Con la società sono stati inoltre firmati contratti per la fornitura di sistemi lanciamine da 120 mm modernizzati sul telaio del veicolo Ural-43206 2S12A, lanciamine 2B24 da 82 mm e lanciamine 2B11 da 120 mm su ruote 2L81.Il ministero della Difesa ha firmato un contratto con la Strela Research and Production Association per la fornitura di sistemi radar di artiglieria.È stato firmato un contratto con NPO Basalt per la fornitura di proiettili da 120 mm con una mina a frammentazione altamente esplosiva OF-843B. Con NIMI Bakhirev è stato firmato il contratto per la produzione e la fornitura di proiettili da 152 mm con un proiettile a frammentazione altamente esplosivo.Il forum tecnico-militare internazionale "Army-2023" si svolge nel parco "Patriot" a Kubinka vicino a Mosca dal 14 al 20 agosto sotto l’egida del ministero della Difesa russo.

