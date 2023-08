https://it.sputniknews.com/20230816/mi6-ha-preparato-ununita-di-militanti-ucraini-per-inviare-in-africa---fonte-17432841.html

MI6 ha preparato un'unità di militanti ucraini per inviare in Africa - fonte

MI6 ha preparato un'unità di militanti ucraini per inviare in Africa - fonte

Il servizio di intelligence britannico MI6 ha preparato un reparto sabotaggio e punitivo di militanti ucraini da inviare in Africa, ha comunicato una fonte... 16.08.2023, Sputnik Italia

"Secondo informazioni confermate da diverse fonti, al fine di contrastare lo sviluppo della cooperazione tra i paesi dell'Africa e della Russia, il servizio di intelligence britannico MI6 ha formato e preparato per essere inviato nel continente meridionale un distaccamento sabotaggio e punitivo composto da militanti di formazioni nazionaliste e neonaziste ucraine", ha dichiarato la fonte.Ha aggiunto che, su richiesta di Londra, le autorità di Kiev a luglio hanno incaricato l’SBU e la Direzione principale dell'intelligence di fornire la massima e tempestiva assistenza ai rappresentanti dell'MI6 e delle forze speciali britanniche SAS "nella selezione di cento militanti delle formazioni nazionaliste ucraine con una significativa esperienza di combattimento sul "fronte orientale".I compiti del distaccamento includono il sabotaggio e l'eliminazione dei leader africani focalizzati sull'interazione con la Russia, ha detto la fonte.L'invio dei militanti, secondo l'interlocutore dell'agenzia, è previsto per la seconda metà di agosto: una nave ucraina consegnerà il distaccamento dal porto di Izmail alla città sudanese di Omdurman.L'unità, secondo la fonte, è comandata dall’ufficiale della Direzione principale dell'intelligence (GUR) dell'Ucraina Vitaly Praschuk.Nel 2014-2016, Praschuk, originario della regione di Vinnytsia, in qualità di comandante di un gruppo di sabotaggio e ricognizione che aveva sul suo conto diverse "liquidazioni riuscite", ha partecipato alle ostilità nelle regioni di Donetsk e Lugansk. Nel 2015 è entrato a far parte del 73rd Marine Special Purpose Center e fino al 2017 ha prestato servizio nella direzione principale dell'intelligence. È stato coinvolto in operazioni speciali congiunte della direzione principale dell'intelligence e dell'intelligence britannica in Zimbabwe.

