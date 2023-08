https://it.sputniknews.com/20230816/le-monde-consiglio-di-sicurezza-di-unione-africana-decide-di-non-intervenire-militarmente-in-niger-17433961.html

"Durante questo incontro, che ha avuto luogo lunedì 14 agosto, il Consiglio ha deciso di rinunciare all'uso della forza contro la giunta del Niger", afferma l’edizione.Come ha detto a Le Monde uno dei diplomatici, i paesi africani non vogliono sostenere l'intervento, poiché potrebbe portare a una "carneficina".Il Consiglio di sicurezza dell'organizzazione ha inoltre deciso di sospendere temporaneamente la partecipazione del Niger alle attività dell'Unione africana.Alla fine di luglio, l'esercito del Niger ha annunciato alla televisione nazionale la destituzione dal potere del presidente Mohamed Bazoum. La maggior parte dei leader occidentali e l'organizzazione regionale della Comunità economica dell'Africa occidentale (ECOWAS) hanno condannato il colpo di stato.All'inizio di agosto, i membri del blocco hanno adottato un piano in caso di intervento militare in Niger. Giovedì scorso, i capi di stato dell'ECOWAS hanno chiesto un intervento tempestivo nel Paese. Questa decisione è stata sostenuta da Stati Uniti e Francia. Allo stesso tempo, è stato specificato che i capi di stato maggiore della difesa dei paesi ECOWAS avrebbero tenuto diverse altre conferenze per finalizzare le questioni.

