Il segretario generale delle Nazioni Unite esorta a inviare forze speciali ad Haiti

"Risolvere la situazione della sicurezza ad Haiti richiede una serie di misure coercitive da parte delle forze dell'ordine, compreso l'uso attivo della forza da parte della polizia durante le operazioni contro bande pesantemente armate", ha affermato Guterres in una lettera.Per risolvere il problema della sicurezza ad Haiti, secondo il segretario generale dell'ONU, è necessario che la comunità internazionale invii nel Paese “forze speciali di polizia e unità di supporto militare”.Il segretario generale delle Nazioni Unite ha accolto con favore l'offerta del Kenya di guidare una forza internazionale ad Haiti, così come i nuovi impegni di sostegno delle Bahamas e della Giamaica."(Il segretario generale delle Nazioni Unite - ndr) ha invitato più paesi, soprattutto dell’America, a contribuire e "sviluppare questo nuovo slancio", riferisce l'agenzia.Inoltre, Guterres ha osservato che l'attuale situazione ad Haiti non incoraggia le Nazioni Unite a condurre attività di mantenimento della pace nel Paese.Secondo quanto riportato dall'Associated Press, Linda Thomas-Greenfield, ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, ha affermato il 1° agosto che gli Stati Uniti presenteranno una risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che consentirà al Kenya di guidare una forza di polizia multinazionale anti-banda e di fornire 1.000 ufficiali. Allo stesso tempo, le date esatte per l'invio del contingente non sono state rese note.

