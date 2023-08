https://it.sputniknews.com/20230816/germania-abbandona-limpegno-per-il-piano-nato---media-17436168.html

Germania abbandona l'impegno per il piano NATO - media

Germania abbandona l'impegno per il piano NATO - media

La Germania non si assumerà l'impegno legale a raggiungere l'obiettivo annuale di spesa per la difesa della NATO, riferisce Reuters. 16.08.2023, Sputnik Italia

"Il governo tedesco ha abbandonato il piano di assumersi l'impegno legale a raggiungere l'obiettivo della NATO di spendere il 2% (PIL - ndr) ogni anno per la difesa", riporta l'agenzia, citando una fonte governativa.L’agenzia osserva che il paragrafo pertinente nel disegno di legge sul finanziamento di bilancio, adottato mercoledì dal governo guidato dal primo ministro Olaf Scholz, è stato rimosso.Il cambiamento significa che la Germania può continuare a puntare sul suo attuale impegno a spendere in media il 2% del PIL per la difesa su un periodo di cinque anni, aggiunge l'agenzia.Quando è stato chiesto di commentare queste informazioni, la portavoce del gabinetto dei ministri tedesco, Christiane Hoffmann, ha affermato ai giornalisti in un briefing che i piani per raggiungere il 2% del PIL rimangono rilevanti. Tuttavia, ha rifiutato di rilasciare ulteriori commenti sulle modifiche rilevanti al disegno di legge.

