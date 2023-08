https://it.sputniknews.com/20230816/ex-membro-del-parlamento-finlandese-poco-probabile-che-helsinki-rimanga-a-lungo-nella-nato-17433429.html

Ex membro del parlamento finlandese: poco probabile che Helsinki rimanga a lungo nella NATO

È poco probabile che la Finlandia rimanga a lungo nella NATO, ritiene Ano Turtiainen, ex membro del parlamento finlandese. 16.08.2023, Sputnik Italia

"Non credo che questo possa durare a lungo, perché in Finlandia stanno già accadendo cose che rappresentano una minaccia esistenziale per la Russia", ha detto Turtiainen a Sputnik in una conversazione alla Conferenza sulla sicurezza internazionale di Mosca.Secondo l'ex deputato, l'adesione alla NATO ha solo recato danno al Paese, ma i cittadini non hanno potuto esprimere apertamente la loro posizione."Naturalmente, i cittadini finlandesi non hanno avuto l'opportunità di esprimere la propria opinione sulla questione dell'adesione alla NATO e non hanno potuto rischiare e mostrare il proprio dispiacere. La propaganda ha funzionato in modo tale che sembrava che tutti volessero questa adesione, ed è stato inflitto un grande danno”, ha detto.Finlandia e Svezia, sullo sfondo degli eventi in Ucraina nel maggio 2022, hanno chiesto di aderire all'alleanza. La Finlandia è diventata il 31° membro della NATO il 4 aprile. La domanda della Svezia non ha ancora ricevuto l'approvazione definitiva da parte di Ungheria e Turchia.

