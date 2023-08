https://it.sputniknews.com/20230816/bielorussia-partecipera-per-la-prima-volta-agli-eventi-del-vertice-brics-17433155.html

Bielorussia parteciperà per la prima volta agli eventi del vertice BRICS

Bielorussia parteciperà per la prima volta agli eventi del vertice BRICS

Il ministro degli Esteri bielorusso Sergey Aleinik rappresenterà la repubblica al vertice dei BRICS a Johannesburg, ha annunciato il portavoce del ministero... 16.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-16T09:55+0200

2023-08-16T09:55+0200

2023-08-16T09:55+0200

bielorussia

brics

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/08/10/17432986_0:157:3004:1847_1920x0_80_0_0_4b7693a8a43e3db3aad915b18e044e82.jpg

"L'argomento principale del prossimo vertice ci è vicino e comprensibile... Quindi per la prima volta la Bielorussia prenderà parte agli eventi di questo vertice", ha affermato il portavoce a Sputnik.Glaz ha osservato che si tratta di dialoghi tra l'associazione Africa Outreach e BRICS Plus.A maggio, la parte bielorussa ha inviato una domanda ai BRICS per l'ammissione all'associazione.Il ministero degli Esteri bielorusso ha sottolineato che la Bielorussia auspica uno sviluppo della cooperazione in vari formati.

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

bielorussia, brics, politica