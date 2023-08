https://it.sputniknews.com/20230815/sondaggio-in-repubblica-ceca-in-calo-il-numero-di-persone-a-favore-di-assistenza-finanziaria-a-kiev-17429970.html

Sondaggio in Repubblica Ceca: in calo il numero di persone a favore di assistenza finanziaria a Kiev

Solo il 3% dei cechi sostiene assolutamente la possibile partecipazione dei militari di questo paese al conflitto in Ucraina, stando ai dati di un sondaggio... 15.08.2023, Sputnik Italia

Secondo i risultati del sondaggio, il 12% degli intervistati ha risposto di sì alla domanda sul possibile invio di "un numero indefinito di militari cechi in Ucraina per partecipare alle ostilità". Tuttavia, solo il 3% di loro ha risposto “sicuramente” e il 9% ha risposto “più probabile”.Allo stesso tempo, il 75% dei cechi considera la situazione in Ucraina una minaccia per la sicurezza europea e il 70% degli intervistati teme che le ostilità possano iniziare nella stessa Repubblica ceca. Allo stesso tempo, la maggior parte non vuole fare nulla al riguardo.Inoltre, rispetto ai sondaggi dell'anno scorso e di febbraio di quest'anno, è emerso che il sostegno alla lotta contro la Russia è notevolmente diminuito. In particolare, ora più della metà degli intervistati (56%) afferma che il governo ceco sostiene troppo l'Ucraina, mentre a marzo erano solo il 50% e nella primavera del 2022 era il 46%. Allo stesso tempo, sulla questione del completo isolamento politico e commerciale della Russia, il 42% degli intervistati è già contrario e il 46% è contrario all'assistenza finanziaria all'Ucraina.

