Shoigu: l'Occidente usa l'esercito ucraino per valutare opzioni per condurre operazioni militari

I consiglieri stranieri stanno usando i soldati ucraini per analizzare varie opzioni per condurre operazioni militari con l'impiego delle armi occidentali, ha... 15.08.2023

2023-08-15T09:49+0200

2023-08-15T09:49+0200

2023-08-15T09:49+0200

"I consiglieri stranieri stanno usando i soldati ucraini per valutare varie opzioni per condurre operazioni con l’impiego delle armi occidentali, e il regime di Zelensky sta fornendo la forza viva per questi esperimenti", ha detto Shoigu alla Conferenza sulla sicurezza internazionale di Mosca.A suo avviso, i consiglieri stranieri "non tengono conto" del livello delle perdite tra i militari ucraini.

