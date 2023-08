https://it.sputniknews.com/20230815/shoigu-la-russia-potrebbe-rivalutare-la-decisione-di-non-utilizzare-munizioni-a-grappolo-17431005.html

Shoigu: la Russia potrebbe rivalutare la decisione di non utilizzare munizioni a grappolo

Shoigu: la Russia potrebbe rivalutare la decisione di non utilizzare munizioni a grappolo

La Russia non esclude una revisione della decisione sul non utilizzo delle munizioni a grappolo alla luce della violazione delle norme del diritto umanitario... 15.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-15T17:02+0200

2023-08-15T17:02+0200

2023-08-15T17:02+0200

la situazione in ucraina

russia

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/246/44/2464424_0:148:2000:1273_1920x0_80_0_0_834b83f26f6fb8c4814ba9bb5aa244eb.jpg

“Volevo attirare l'attenzione sul fatto che abbiamo in dotazione anche munizioni a grappolo. Finora, per motivi umanitari, ci siamo astenuti dall'utilizzo di esse. Tuttavia, questa decisione può essere riconsiderata", ha affermato.Shoigu ha osservato che il problema è legato alla decisione degli Stati Uniti di fornire all'Ucraina munizioni a grappolo. Il ministro ha ricordato che Washington ha ripetutamente definito l'uso di tali munizioni un crimine di guerra.In precedenza, l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov aveva affermato che una nuova richiesta di assistenza da parte dell'amministrazione statunitense a Kiev non avrebbe cambiato la situazione. Ha anche definito ciniche le dichiarazioni del Pentagono sulle munizioni a grappolo.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, difesa