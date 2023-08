https://it.sputniknews.com/20230815/onu-situazione-umanitaria-in-sudan-e-fuori-controllo-17430537.html

ONU: situazione umanitaria in Sudan è fuori controllo

La comunità internazionale dovrebbe fare di più per aiutare il popolo sudanese colpito da più di 4 mesi di guerra, 6 milioni di persone sono sull'orlo della... 15.08.2023, Sputnik Italia

"Non ci sono scuse per aspettare. Più di 6 milioni di persone in Sudan sono a un passo dalla fame. Più di 14 milioni di bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria. Più di 4 milioni di persone sono fuggite dalle ostilità e rimangono persone sfollate all’interno di tutto il Paese e come rifugiati in tutto il mondo. Gli agricoltori stanno prendendo tempo per piantare e ottenere raccolti che nutriranno sé stessi e i loro vicini. Le medicine mancano. La situazione è fuori controllo. I nostri appelli umanitari possono aiutare circa 19 milioni di persone in Sudan e nei paesi limitrofi", si legge nel documento.L'ONU ha lanciato due volte un appello per fondi per l'assistenza umanitaria al Sudan, ma finora gli Stati membri hanno fornito solo il 27% del totale richiesto, sottolinea la nota.Le organizzazioni dell’ONU chiedono alla comunità internazionale di impegnarsi a tutti i livelli e agire per “rimettere in carreggiata il Sudan” e porre fine alla guerra.Dal 15 aprile in Sudan sono in corso combattimenti tra le Forze di reazione rapida sudanesi al comando di Mohamed Hamdan Dagalo e l'esercito regolare. Le parti si scambiano dichiarazioni contrastanti sui successi nelle operazioni militari e sul controllo dei siti, avendo lanciato una guerra dell'informazione su larga scala nei media e nei social network. Alla fine di luglio, le parti in conflitto in Sudan hanno interrotto i negoziati in corso da maggio a Gedda. La scorsa settimana, le Forze di reazione rapida hanno rivendicato il pieno controllo della provincia del Darfur centrale, nella parte occidentale del Paese.

