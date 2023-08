https://it.sputniknews.com/20230815/esplosione-a-una-stazione-di-servizio-a-makhachkala-27-morti-e-oltre-100-feriti-17429765.html

Esplosione a una stazione di servizio a Makhachkala: 27 morti e oltre 100 feriti

Esplosione a una stazione di servizio a Makhachkala: 27 morti e oltre 100 feriti

Il capo della repubblica russa del Daghestan, Sergey Melikov, ha confermato che oltre 100 persone sono rimaste ferite a seguito di un'incidente a una stazione... 15.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-15T09:08+0200

2023-08-15T09:08+0200

2023-08-15T09:08+0200

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/08/0f/17429746_0:70:1344:826_1920x0_80_0_0_d5ac4d14cee23821b488cffc3df018b0.jpg

“102 persone hanno chiesto assistenza medica. 65 persone si trovano in istituti medici, 11 di loro sono bambini", ha detto il capo della repubblica.Ieri sera, un’officina ha preso fuoco alla periferia di Makhachkala, dopodiché l'incendio si è esteso a una stazione di servizio, che ha provocato un'esplosione. Il Ministero delle situazioni di emergenza della Russia ha informato che l'area dell'incendio era di 500 metri quadrati e che l'incendio era localizzato su 600 metri quadrati.Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze ai parenti delle vittime dell'esplosione alla stazione di servizio in Daghestan.Il 15 agosto il Daghestan è stato dichiarato un giorno di lutto per le vittime dell'incidente a Makhachkala, il decreto è stato firmato dal capo della repubblica.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia