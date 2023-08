https://it.sputniknews.com/20230815/cina-pronta-a-intensificare-il-lavoro-su-sicurezza-nellambito-della-sco-17430813.html

Cina pronta a intensificare il lavoro su sicurezza nell'ambito della SCO

Cina pronta a intensificare il lavoro su sicurezza nell'ambito della SCO

La Cina è pronta a intensificare il lavoro sulla sicurezza nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) e ad approfondire attivamente... 15.08.2023

"La Cina è pronta, come prima, a rafforzare il lavoro sulla sicurezza nell’ambito della SCO, ad approfondire attivamente la cooperazione in materia di difesa con l'adesione all'organizzazione del nuovo membro della SCO, la Bielorussia e l'Iran", ha affermato Li Shangfu, parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Mosca."La parte cinese è pronta a condurre esercitazioni e missioni di addestramento congiunte con tutti i paesi per trovare uno spazio più ampio per condurre manovre e rafforzare la cooperazione internazionale sul controllo degli armamenti e la non proliferazione", ha affermato.

