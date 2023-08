Shoigu definisce l'equipaggiamento occidentale non impeccabile in battaglia

“In condizioni reali, le nostre armi mostrano la loro affidabilità ed efficacia. <...> Allo stesso tempo, l'equipaggiamento occidentale ampiamente pubblicizzato si è rivelato tutt'altro che impeccabile nella realtà. Si può vederlo visitando l'esposizione delle armi sequestrate”, ha detto il ministro.Shoigu ha sottolineato che le imprese e le organizzazioni di ricerca russe nell'ambito di Army-2023, insieme agli sviluppi nell'ambito dell'ordine di difesa dello stato, saranno introdotte in progetti realizzati di propria iniziativa.La dimostrazione dell'equipaggiamento occidentale catturato durante l'operazione militare speciale al forum tecnico-militare internazionale "Army-2023" è stata annunciata da una fonte informata di Sputnik. La mostra presenterà diversi campioni di veicoli corazzati, inclusi veicoli da combattimento di fanteria. È noto che l'esercito russo ha sequestrato nella zona dell’operazione militare speciale, tra le altre cose, carri armati Leopard e AMX, nonché veicoli da combattimento della fanteria Bradley.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Veicoli da combattimento della fanteria Bradley in Lituania © AP Photo / Mindaugas Kulbis

