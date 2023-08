https://it.sputniknews.com/20230814/rosatom-sale-al-secondo-posto-per-riserve-di-uranio-grazie-a-un-deposito-in-kazakistan-17428997.html

Rosatom sale al secondo posto per riserve di uranio grazie a un deposito in Kazakistan

Il gruppo Rosatom è salito al secondo posto in termini di riserve di uranio grazie all'acquisizione del deposito di Budennovskoye in Kazakistan. 14.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-14T19:27+0200

Lo ha annunciato l'amministratore delegato del gruppo Alexey Likhachev durante un incontro con il presidente russo Vladimir Putin.“Abbiamo conquistato con sicurezza il secondo posto in termini di riserve (di uranio, ndr). Siamo tra i primi tre in tutte le ridistribuzioni nel ciclo del combustibile nucleare e manteniamo questa leadership ", ha affermato.A gennaio, Likhachev ha riferito che la Russia ha mantenuto la leadership mondiale in tutte le competenze nucleari.

russia, rosatom, nucleare, kazakistan