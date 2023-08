https://it.sputniknews.com/20230814/lindia-non-ha-invitato-lucraina-al-vertice-del-g20-17428302.html

L'India non ha invitato l'Ucraina al vertice del G20

Il segretario speciale della presidenza indiana del G20, Miktesh Pardeshi, ha dichiarato ai giornalisti che l'Ucraina non è nella lista dei Paesi invitati al... 14.08.2023, Sputnik Italia

Il segretario speciale della presidenza indiana del G20, Miktesh Pardeshi, ha dichiarato ai giornalisti che l'Ucraina non è nella lista dei Paesi invitati al vertice del G20. Rispondendo alla domanda dei giornalisti se ci si aspetta la visita del leader ucraino Volodymyr Zelensky al vertice, Pardeshi ha detto che la lista degli invitati comprende nove Paesi, ma l'Ucraina non è inclusa in questa lista. Il segretario ha specificato che sono stati invitati Bangladesh, Algeria, Egitto, Spagna, Paesi Bassi, Oman, Spagna e Singapore. A Pardeshi è stato anche chiesto se l'India intende fare un tentativo per unire i Paesi del Sud globale contro la Russia sul conflitto in Ucraina. aggiungendo che il vertice potrebbe discutere le conseguenze economiche del conflitto ma non i modi per risolverlo. In precedenza è stato riferito che il Presidente russo Vladimir Putin non ha ancora preso una decisione sul suo possibile viaggio al vertice del G20. Tuttavia, l'India ha espresso la speranza che il leader russo venga comunque a Nuova Delhi.

