La Turchia attende la visita di Putin nei prossimi giorni

La Turchia ha intensificato il lavoro diplomatico e si aspetta la visita del Presidente russo Vladimir Putin nel Paese nei prossimi giorni. 14.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-14T10:48+0200

2023-08-14T10:48+0200

2023-08-14T10:48+0200

Secondo il giornale, in vista della visita di Putin, i diplomatici turchi hanno intensificato gli sforzi per risolvere i problemi legati all'accordo sul grano. In precedenza, il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva espresso la speranza di una visita di Putin in Turchia nel mese di agosto. Il canale televisivo Haber ha riferito che Putin ed Erdogan potrebbero incontrarsi a fine agosto o all'inizio di settembre.

2023

Notiziario

Sputnik Italia

