La Cina annuncia la visita del ministro della Difesa in Russia e Bielorussia

Nei prossimi giorni il ministro della difesa cinese sarà in Mosca per la XI Conferenza sulla sicurezza internazionale 14.08.2023, Sputnik Italia

relazioni russia-cina

sicurezza internazionale

La fonte ha dichiarato che su invito del Ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e del Ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin, Li Shanfu, membro del Consiglio di Stato e Ministro della Difesa cinese, si recherà in Russia per partecipare all'XI Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale e visiterà anche la Bielorussia. Ricordiamo che all'inizio di luglio il ministro della Difesa cinese Li Shanfu ha dichiarato il desiderio di Pechino di espandere la cooperazione con la Russia in ambito militare durante un incontro con l'ammiraglio Nikolai Yevmenov, comandante in capo della Marina russa.

