https://it.sputniknews.com/20230814/consiglio-per-la-pace-e-la-sicurezza-dellunione-africana-tiene-riunione-sulla-situazione-in-niger-17428609.html

Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione Africana tiene riunione sulla situazione in Niger

Il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione Africana tiene una riunione per discutere le ultime notizie sulla situazione in Niger, dove ha avuto luogo... 14.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-14T18:42+0200

niger

africa

politica

"Il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA si sta riunendo per avere informazioni aggiornate sugli sviluppi della situazione in Niger e sugli sforzi per risolverla", ha affermato il consiglio in una nota pubblicata su X (ex Twitter).All'incontro partecipano il presidente del Consiglio Willy Nyamitwe, il presidente della Commissione dell'UA Moussa Faki Mahamat, il rappresentante del Niger Hassane Mai Dawa Amadou e il rappresentante del presidente dell'ECOWAS.In precedenza, l'Unione africana ha sostenuto le decisioni dell'ECOWAS sul Niger, compreso il possibile uso della forza come ultima spiaggia.Alla fine di luglio, l'esercito del Niger ha annunciato alla televisione nazionale la destituzione del presidente Mohamed Bazoum. I leader della maggior parte dei paesi occidentali e l'organizzazione regionale Comunità economica dell'Africa occidentale hanno condannato il colpo di stato. All'inizio di agosto, i partecipanti all'ECOWAS hanno adottato un piano in caso di intervento militare in Niger.

