CNN: La Serbia rimane alleata della Russia nonostante le pressioni occidentali

Malgrado le forti pressioni occidentali, la Serbia in un anno e mezzo non ha cambiato il proprio approccio in merito alla crisi ucraina 14.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-14T17:51+0200

Allo stesso tempo, si sottolinea che i risultati non sono stati raggiunti e che 18 mesi dopo l'inizio dell'operazione speciale, la Serbia si è rifiutata di cambiare il suo approccio. In precedenza, il presidente serbo Aleksandar Vucic aveva criticato le attività ibride anti-russe dell'Occidente in Serbia e le pressioni cui è sottoposto il Paese per non volersi allineare ai desiderata di Washington e Bruxelles.

