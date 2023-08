https://it.sputniknews.com/20230813/roscosmos-la-missione-luna-25-trasmette-i-primi-dati-scientifici-sulla-terra-17426876.html

Roscosmos: la missione Luna-25 trasmette i primi dati scientifici sulla Terra

I dispositivi scientifici della missione lunare russa Luna-25 si sono attivati e hanno effettuato le loro prime misurazioni domenica, ha detto l'Agenzia... 13.08.2023, Sputnik Italia

Luna-25, il primo vettore spaziale dell'era post-sovietica, lanciato lo scorso 11 agosto, ha già iniziato a trasmettere dall'orbita i primi dati.La navicella, che ieri ha corretto la sua traettoria, porta con sè numerose strumentazioni dirette al nostro satellite, con obiettivo principale il sondare la presenza e il possibile sfruttamento dell'acqua presente sul polo sud del nostro satellite naturale.A quarant'anni dall'ultima missione con obiettivo il nostro satellite, Luna-25 promette di riaprire l'era dello studio in loco a tutti e gli effetti e del possibile futuro insediamento e sfruttamento a favore dell'umanità intera.Roscomos, Agenzia spaziale russa a capo del progetto, fa sapere tramite comunicato che "Oggi l'attrezzatura scientifica, sviluppata dall'Istituto di ricerca spaziale dell'Accademia russa delle scienze, è stata accesa per la prima volta nelle condizioni del volo spaziale".Il team di scienziati che lavora al progetto ha già ricevuto i primi dati dalla sonda iniziandone l'elaborazione e la processazione, come riferisce l'Ente.

