La Germania fornirà all'Ucraina droni per la ricognizione aerea entro l’anno - media

Berlino fornirà all'Ucraina i droni da ricognizione aerea Luna NG entro la fine di quest'anno, ha riferito la stampa tedesca, citando fonti proprie. 13.08.2023, Sputnik Italia

La fornitura sarà effettuata dall'azienda tedesca di difesa Rheinmetall sulla base di un contratto governativo, ha riferito la stampa nella tarda serata di sabato.Il pacchetto comprenderà anche stazioni di controllo a terra per i droni, lanciatori a catapulta e camion militari. Luna NG (NG sta per new generation) è un sistema militare avanzato in grado non solo di condurre ricognizioni, ma anche di mantenere la rete LTE (Long Term Evolution), intercettando o disturbando le comunicazioni nemiche, secondo il rapporto. Il drone è in grado di raggiungere un'altitudine massima di volo di 5.000 metri e un raggio di ricognizione di diverse centinaia di chilometri.I Paesi occidentali hanno fornito all'Ucraina aiuti militari dall'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina nel febbraio 2022. Il sostegno si è evoluto dalle munizioni per l'artiglieria leggera all'addestramento, alle armi più pesanti, fino ai carri armati. Negli ultimi mesi, l'Ucraina ha fatto pressione per essere rifornita di jet da combattimento.Il Cremlino ha ripetutamente messo in guardia da ulteriori forniture di armi a Kiev, affermando che sarebbero considerate un obiettivo militare legittimo.

