https://it.sputniknews.com/20230813/iran-attentato-alla-moschea-della-citta-di-shiraz-4-morti-diversi-feriti-17427304.html

Iran, attentato alla moschea della città di Shiraz: 4 morti, diversi feriti

Iran, attentato alla moschea della città di Shiraz: 4 morti, diversi feriti

Attacco terroristico alla moschea di Shah Cherah, importante meta di pellegrinaggio per tutto l'Iran, già colpita da un attentato nell'ottobre 2022. 13.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-13T19:23+0200

2023-08-13T19:23+0200

2023-08-13T19:23+0200

iran

attentato

moschea

asia

medio oriente

sicurezza

geopolitica

terrorismo

lotta contro il terrorismo

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/872/03/8720384_94:0:1186:614_1920x0_80_0_0_a93f263f6c064fe86e56eafa4d8c823c.jpg

Un attentato terroristico ha colpito la Moschea di Shah Cheragh, nella città di Sharaz, in Iran.Sul posto gli inquirenti e le squadre di emergenza del paese iraniano.Il bilancio per il momento è di 4 morti e almeno 7 feriti.A riferirlo, il governatore locale.La moschea-mausoleo è un importante luogo di culto meta di pellegrinaggio per l'intero Paese, e una delle principali attrazioni turistiche della città, considerata un vero capolavoro dell'architettura.Uno dei terroristi è stato arrestato, in corso le ricerche di un'altra persona che gli inquirenti ritengono corresponsabile della tragedia.Il luogo di culto era già stato colpito da un attentato terroristico ad ottobre 2022.Nell'attacco di allora, a morire furono 13 persone, più di 40 i feriti.

iran

asia

medio oriente

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

iran, attentato, moschea, asia, medio oriente, sicurezza, geopolitica, terrorismo, lotta contro il terrorismo, mondo