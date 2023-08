https://it.sputniknews.com/20230813/il-comandante-dei-ribelli-in-niger-incontra-una-delegazione-nigeriana-17425323.html

Il comandante dei ribelli in Niger incontra una delegazione nigeriana

Il comandante dei ribelli in Niger incontra una delegazione nigeriana

Il comandante dei ribelli del Niger all'incontro con la delegazione nigeriana ha chiesto la revoca delle sanzioni 13.08.2023

Il comandante del "consiglio nazionale per la difesa della patria" (CNSP) al potere in Niger, generale Abdourahamane Tchiani ha partecipato ad un incontro con i leader religiosi della Nigeria, comunicando loro della necessità di revoca delle sanzioni contro il proprio paese. Lo comunica il canale televisivo RTN. La comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale (Ecowas) in precedenza ha comunicato che sospende l'assistenza finanziaria al Niger, oltre a imporre il divieto di transito e il congelamento dei beni dei partecipanti alla ribellione, delle loro famiglie e di tutte le persone che accettano di "prendere parte alle istituzioni" istituite dai militari ribelli. Sono state chiuse anche le frontiere e sono state sospese le transazioni commerciali e finanziarie tra i paesi della comunità e il Niger.Ha anche aggiunto che le nuove autorità del Niger sono aperte agli sforzi di mediazione per normalizzare la situazione.Alla fine di luglio, i militari del Niger hanno annunciato alla televisione nazionale la rimozione del presidente al potere Mohamed Bazoum. I leader della maggior parte dei paesi occidentali e l'organizzazione regionale della comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale hanno condannato il colpo di stato. All'inizio di agosto, i partecipanti all'ECOWAS hanno adottato un piano in caso di intervento militare in Niger.

