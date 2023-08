https://it.sputniknews.com/20230813/cina-si-aggrava-il-bilancio-delle-vittime-delle-frane-nello-shaanxi-21-morti-6-dispersi-17426672.html

Cina, si aggrava il bilancio delle vittime delle frane nello Shaanxi: 21 morti, 6 dispersi

Una caduta di roccia e fango ha colpito nella regione alcune abitazioni, a causa delle forti piogge. Sul posto le squadre di ricerca e soccorso. Lavori di... 13.08.2023, Sputnik Italia

Il dipartimento di emergenza della città di Xi'an, nella Cina centrale, provincia dello Shaanxi, rende noto che il bilancio delle vittime di una frena che ha interessato il territorio amministrato è salito a 21 morti, con altre 6 persone che risultano disperse.L'incidente ha avuto luogo questo venerdì, con la roccia che franando ha interessato 2 edifici residenziali.Il bilancio riferito all'incidente in precedenza parlava di 2 morti e 16 dispersi.In corso le operazioni di ricerca e salvataggio delle autorità locali e delle squadre di soccorso.Allo stesso tempo nella zona è già stata ripristinata parzialmente l'energia elettrica, a circa 855 residenti al momento, e già avviati i lavori per il ripristino della viabilità.Al momento del disastro colate di fango dovute alle forte piogge che hanno interessato la zona dello Shaanxi hanno spazzato via diverse abitazioni, oltre che ponti e tratti del manto stradale.980 le persone impegnate, fanno sapere le autorità locali, impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso.

